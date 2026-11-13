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Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Почеттіно головним тренером

Володимир Максименко — 13 листопада 2026, 14:16
Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Почеттіно головним тренером
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Колишній тренер ПСЖ та Тоттенгема Маурісіо Почеттіно очолив кризовий Манчестер Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба "червоних дияволів".

Фахівець приєднається до команди 18 листопада після завершення міжнародної перерви зі збірною США, яку він наразі тренує.

Строки підписаної угоди не розголошуються, але раніше британські інсайдери повідомляли про контракт до літа 2029 року.

Раніше Почеттіно тренував Саутгемптон, звідки перейшов до роботи в Тоттенгемі. На чолі "шпор" аргентинець провів п'ять років, зумівши вивести команду в фінал Ліги чемпіонів (2018/19, поразка від Ліверпуля 0:2, – прим.ред.). Після цього фахівець працював у ПСЖ та Челсі, а з 2024-го є наставником збірної США.

В АПЛ сезону-2026/27 Манчестер Юнайтед востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

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Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів. Після цього МЮ оголосили про відставку Майкла Карріка

Раніше стала відома сума компенсації, яку отримає Федерація футболу США за Почеттіно.

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