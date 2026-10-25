Не знаю, що буде далі: Каррік – про своє майбутнє у МЮ після розгромної поразки від Борнмута

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік заявив, що не знає, яке буде його майбутнє у клубі після розгромної поразки від Борнмута (0:3) у 8-му турі АПЛ.

Його слова передає Sky Sports.

"Ситуація складна. Що буде далі? Не знаю. Я завжди робитиму те, що найкраще для цього футбольного клубу. І зараз я не збираюся цього змінювати. Я люблю свою справу. Мені подобається нести відповідальність. Але нам доведеться почекати й подивитися, що буде далі".

Також фахівець додав, що бере на себе всю відповідальність за результати команди.

"Я, звичайно, беру на себе відповідальність. Я приймаю цю відповідальність. Я поважаю свою посаду. Відповідальність лежить на мені. Що ще я можу сказати зараз?".

Каррік зазначив, що готовий прийняти для себе будь-яке рішення, яке ухвалить керівництво клубу. Його слова цитує журналіст Бен Джейкобс.

"Я цілком розумію ситуацію. Чесно кажучи, я нічого конкретного не очікую. Продовжую жити як завжди. Я люблю це місце. Я завжди роблю те, що вважаю найкращим для цього футбольного клубу. Яке б рішення не було ухвалено, так і буде. Я нічого не очікую".

Зауважимо, що Каррік очолив манкуніанців у січні 2026 року, замінивши на посаді Рубена Аморіма. У ролі виконувача обов'язків головного тренера фахівець провів на чолі команди 16 поєдинків (11 перемог, 3 нічиї, 2 поразки).

У травні 2026 року його затвердили головним наставником команди. Відтоді манчестерський колектив провів 13 матчів, у яких здобув 3 звитяги, 4 рази розписав мирову та зазнав 6 поразок.

Нещодавно капітан МЮ Бруну Фернандеш публічно розкритикував план на гру від тренера після розгромної поразки від Комо у Лізі чемпіонів (1:4). Зрештою португальський півзахисник провів на лавці запасних весь наступний поєдинок проти Борнмута.

Додамо, що у турнірній таблиці чемпіонату "манкуніанці" наразі посідають 16 місце, здобувши за 8 турів 7 залікових балів. Підопічні Майкла Карріка не потрапили до зони вибування завдяки різниці забитих та пропущених голів.

Напередодні стало відомо, що колишній наставник Баварії та збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити Манчестер Юнайтед у разі звільнення Карріка.