Барселона домовилась про трансфер нападника Арсенала

Бразильський форвард Арсенала Габріел Жезус близький до переходу в Барселону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовились про трансфер 29-річного нападника за 10 млн євро. Також за угодою передбачені бонусні виплати.

"Каноніри" вже дозволили форварду залишити розташування команди. Очікується, що Жезус пройде медичний огляд для каталонців вже у понеділок, після чого підпише контракт із новим клубом.

Бразильський форвард виступає за Арсенал з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 123 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 32 голами та 22 асистами.

Напередодні повідомлялося, що Арсенал відсторонив Габріела Жезуса від тренувань із командою.