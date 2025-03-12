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Карпати – Шахтар: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 09:17
Карпати – Шахтар: онлайн відеотрансляція товариського матчу
УПЛ

Донецький Шахтар та львівські Карпати зіграють товариський матч наступного дня після очної зустрічі в межах УПЛ.

Сайт "Чемпіон" транслюватиме цю зустріч в прямому етері. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, "гірники" не змогли перемогти львівський колектив та не змогли наблизитись до Динамо, яке лідирує в чемпіонаті України.

Після матчу наставник донеччан Маріно Пушич заявив, що команда ще не готова до чемпіонських перегонів.

Огляд цієї зустрічі доступний на сайті "Чемпіон".

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Карпати

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