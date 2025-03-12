Карпати – Шахтар: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Донецький Шахтар та львівські Карпати зіграють товариський матч наступного дня після очної зустрічі в межах УПЛ.

Сайт "Чемпіон" транслюватиме цю зустріч в прямому етері. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, "гірники" не змогли перемогти львівський колектив та не змогли наблизитись до Динамо, яке лідирує в чемпіонаті України.

Після матчу наставник донеччан Маріно Пушич заявив, що команда ще не готова до чемпіонських перегонів.

Огляд цієї зустрічі доступний на сайті "Чемпіон".