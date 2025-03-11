Шахтар не зміг обіграти Карпати: огляд матчу УПЛ
Донецький Шахтар на виїзді зіграв внічию з львівськими Карпатами у межах 21 туру Української Прем'єр-ліги.
Огляд матчу
Шахтар не зміг використати осічку лідера чемпіонату Динамо, яке втратило очки у грі із Зорею (2:2). Таким чином відставання "гірників" від киян складає 10 пунктів, при цьому у донецького клубу одна гра у запасі.
Карпати з 29 очками в активі посідають сьому сходинку в турнірній таблиці.
Чемпіонат України – УПЛ
21 тур, 11 березня
Карпати (Львів) – Шахтар (Донецьк) 0:0
Карпати: Кінарейкін, Полегенько, Бабогло, Жан Педрозу, Сич, Танда (Клименко, 46), Альварес, Чачуа, Костенко (Шах, 80), Бруніньйо (Федор, 84), Краснопір (Невес, 79).
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров (Траоре, 80), Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Судаков, Швед (Аліссон, 65), Егіналду (Кауан, 65), Кевін.
Попередження: Танда, 15, Сич, 75 – Марлон, 34, Матвієнко, 80.
Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня підопічні Руслана Ротаня розгромили Оболонь, а рівненський Верес декласував Полісся.