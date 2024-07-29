Карпати підсиляться бразильським футболістом

Львівські Карпати підсиляться бразильським захисником Кутириби Жаном Педросо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела найближчим часом на медогляді у "левів" має з'явитися захисник Педросо. В минулому сезоні він провів два матчі в бразильській Серії В і чотири — в Лізі Паранаенсе.

Також гравець має досвід виступів за молодіжну збірну Бразилії, за яку провів 13 матчів, відзначившись двома голами. У її складі Жан був чемпіоном Південної Америки-2023.

Зазначається, що львів'яни, швидше за все, візьмуть Педросо в річну оренду з необов'язковим правом викупу.

Напередодні клуб розірвав контракт із наставником Мироном Маркевичем, та представив нового тренера, ним став Владислав Лупашко, який раніше очолював юнацьку команду "левів". Після цього Карпатах відбулася глобальна чистка складу.

Нагадаємо, раніше Карпати підписали 18-річного опорного півзахисника Дніпра-1 Івана Чабана.