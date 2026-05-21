Буковина підписала першого новачка – ЗМІ

Буковина, яка наступний сезон розпочне в Українській Прем'єр-лізі, підписала першого літнього новачка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб із Чернівців домовився про перехід захисника Оболоні Владислава Приймака. Оскільки контракт гравця з "пивоварами" закінчується 30 червня, він приєднається до Буковини на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні 29-річний футболіст зіграв 17 матчів за Оболонь у всіх турнірах, записавши до свого активу один гол та одну результативну передачу.

Напередодні повідомлялося, що один з основних захисників Буковини Петро Стасюк зазнав перелому ключиці зі зміщенням, через що пропустить тривалий термін.

Нагадаємо, чернівецький клуб ще у 26 турі достроково оформив чемпіонство і в наступному сезоні повернеться до УПЛ.