Фернандес – про роботу у Карпатах: Надіюся, що стану першим іспанським наставником, який створить історію клубу

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес у коментарі сайту Чемпіон відреагував на невдалий досвід іспанських наставників у Львові та загалом в Українській Прем'єр-лізі.

45-річний спеціаліст зізнався, що для нього це призначення у Карпатах є певним викликом. Фернандес запевнив, що хоче перервати цю "чорну смугу" іспанських фахівців, які провалювались у зелено-білому клубі.

"Ну, так як ви заявляєте, що попередні тренери-іноземці, іспанці, то не дуже успішно завершили – для мене це так само певний виклик. Я надіюся, що стану першим іспанським наставником, який створить історію клубу. Я надзвичайно впевнений у своїй роботі. Для мене нелегко сюди було приїхати, але я приїхав тільки тому, що я впевнений у тому, що все те, що довкола мене, мені допоможе так само прогресувати. Отож, я переконаний, що все складеться добре, і я тут проведу багато часу", – заявив коуч "левів".

Раніше у Карпатах серед іспанських наставників працювати Серхіо Наварро (2016/17) та Фабрі Гонсалес (2018/19). Сумарно обидва тренери не провели на чолі львівського клубу навіть 30 матчів – 8 та 14 ігор відповідно.

Нагадаємо, що Фернандес очолив "зелено-білих" у січні 2026-го, коли замінив біля керма команди звільненого Владислава Лупашка.

Дебют Франа на чолі Карпат відбудеться вже у неділю, 22 лютого, коли "леви" зіграють проти донецького Шахтаря. Початок зустрічі – о 15:30.

Напередодні цієї гри підопічні Фернандеса із 19 очками посідають дев'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ-2025/26. Натомість "гірники" із 35 пунктами йдуть другими, впритул дихаючи у спину лідеру сезону черкаському ЛНЗ, у якого стільки ж набраних балів.