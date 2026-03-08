Тренер Карпат: Показали хороший перший тайм і поганий другий

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив нічию з Кудрівкою у межах 19 туру чемпіонату України.

Його слова передає клубна пресслужба.

Тренер залишився задоволеним тим, як команда себе проявила у першому таймі. Натомість він заявив, що "леви" повністю провалили другу половину гри.

"На мою думку, аналіз сьогоднішнього поєдинку дуже простий. Треба відзначити, що у першому таймі ми домінували, ми були кращими за суперника, створили чимало хороших гольових моментів і могли забити більше, ніж один гол. А другий тайм – це наслідки негативної динаміки. Почали переживати за результат і перейматися часом. Відповідно перестали створювати ці моменти та нагоди, які створювали до перерви. Можна сказати, що ми показали хороший перший тайм і поганий другий", – сказав він.

Також тренер відповів на запитання про відсутність перемог львівського колективу.

"Ми так само бажаємо перемог, як і вболівальники. Гравці своєю наполегливою працею також заслуговують на ці перемоги. Думаю, що здобувши одну перемогу, все зміниться, як у ментальному плані, так і в інших компонентах. Є хвиля невтішних результатів. Я думаю, що ця нічия має слугувати приводом для того, щоб ми у наступних поєдинках здобудемо перемоги. Ми не маємо відчувати таку нервозність, як ми сьогодні у другому таймі. Якщо ми будемо створювати такі ж моменти, як у першому таймі, то все в нас буде добре", – розповів Фернандес.

Карпати перервали серію з чотирьох поразок поспіль у чемпіонаті України. Наразі "леви" з 20 очками в активі посідають 11-те місце в турнірній таблиці.

У наступному матчі "зелено-білі" зіграють на виїзді із Полтавою 13 березня.

Напередодні повідомлялось, що Карпати ведуть переговори з Динамо щодо переходу півзахисника Валентина Рубчинського.