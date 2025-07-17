Карпати – Дьор: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Львівські Карпати продовжують підготовку до нового сезону УПЛ на зборах в Австрії. Другим суперником команди Владислава Лупашка по контрольному поєдинку буде угорський Дьор.

Поєдинок відбудеться в четвер, 17 липня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. В прямому ефірі матч транслюватиме YouTube-канал Карпат і сайт "Чемпіон".

Онлайн-відеотрансляція матчу Карпати – Дьор

У своєму першому контрольному матчі в Австрії Карпати зіграли внічию 3:3 з австрійським Вольфсбергером. Також заплановані спаринги з берлінською Гертою та англійським Лестером, які відбудуться 17 і 25 липня відповідно. Ще один контрольний матч має відбутися 24 липня, ім’я суперника наразі не відоме.

Раніше Карпати покинув Максим Чех.