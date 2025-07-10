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Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ: список спаринг-партнерів

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 14:40
Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ: список спаринг-партнерів
ФК Карпати

Карпати визначились з переліком спаринг-партнерів на тренувальному зборі в Австрії.

Список суперників оприлюднила пресслужба львівського клубу.

Під час навчально-тренувального збору "леви" проведуть п'ять контрольних матчів.

  • 13.07.25 – Вольфсбергер
  • 17.07.25 – Дьор
  • 18.07.25 – Герта
  • 24.07.25 – йдуть перемовини з потенційними суперниками
  • 25.07.25 – Лестер

Нагадаємо, 7 липня Карпати відправились на навчально-тренувальні збори до Австрії, які триватимуть до 25 липня.

Раніше повідомлялося, що на цих зборах Карпати переглянуть трьох легіонерів.

Лестер з наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі. Як відомо, у 2016 році команда стала чемпіоном Англії.

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