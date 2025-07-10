Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ: список спаринг-партнерів
ФК Карпати
Карпати визначились з переліком спаринг-партнерів на тренувальному зборі в Австрії.
Список суперників оприлюднила пресслужба львівського клубу.
Під час навчально-тренувального збору "леви" проведуть п'ять контрольних матчів.
- 13.07.25 – Вольфсбергер
- 17.07.25 – Дьор
- 18.07.25 – Герта
- 24.07.25 – йдуть перемовини з потенційними суперниками
- 25.07.25 – Лестер
Нагадаємо, 7 липня Карпати відправились на навчально-тренувальні збори до Австрії, які триватимуть до 25 липня.
Раніше повідомлялося, що на цих зборах Карпати переглянуть трьох легіонерів.
Лестер з наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі. Як відомо, у 2016 році команда стала чемпіоном Англії.