Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ: список спаринг-партнерів

Карпати визначились з переліком спаринг-партнерів на тренувальному зборі в Австрії.

Список суперників оприлюднила пресслужба львівського клубу.

Під час навчально-тренувального збору "леви" проведуть п'ять контрольних матчів.

13.07.25 – Вольфсбергер

17.07.25 – Дьор

18.07.25 – Герта

24.07.25 – йдуть перемовини з потенційними суперниками

25.07.25 – Лестер

Нагадаємо, 7 липня Карпати відправились на навчально-тренувальні збори до Австрії, які триватимуть до 25 липня.

Раніше повідомлялося, що на цих зборах Карпати переглянуть трьох легіонерів.

Лестер з наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі. Як відомо, у 2016 році команда стала чемпіоном Англії.