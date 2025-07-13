Карпати з шістьма голами зіграли внічию з володарем Кубку Австрії

У неділю, 13 липня, львівські Карпати провели перший спаринг на навчально-тренувальних зборах у Австрії, де зіграли внічию з чинним володарем Кубку Австрії – Вольфсбергером.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Наступний контрольний матч підопічні Владислава Лупашка проведуть 17 липня. Суперником "зелено-білих" буде угорський Дьор.

Контрольний матч з футболу

Карпати Львів – Вольфсбергер 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 18 Краснопір, 1:1 – 39 Емека, 1:2 – 42 Пінк, 2:2 – 46 Бруніньйо, 2:3 – 56 Пінк (пен), 3:3 – 86 Шах

Окрім Вольфсбергера львів'яни також зіграють з угорським Дьєром, німецької Гертою та англійським Лестером.

Раніше повідомлялося, що на цих зборах Карпати переглянуть трьох легіонерів.