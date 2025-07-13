Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Карпати з шістьма голами зіграли внічию з володарем Кубку Австрії

Олексій Мурзак — 13 липня 2025, 20:50
Карпати з шістьма голами зіграли внічию з володарем Кубку Австрії
ФК Карпати

У неділю, 13 липня, львівські Карпати провели перший спаринг на навчально-тренувальних зборах у Австрії, де зіграли внічию з чинним володарем Кубку Австрії – Вольфсбергером.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Наступний контрольний матч підопічні Владислава Лупашка проведуть 17 липня. Суперником "зелено-білих" буде угорський Дьор.

Контрольний матч з футболу

Карпати Львів – Вольфсбергер 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 18 Краснопір, 1:1 – 39 Емека, 1:2 – 42 Пінк, 2:2 – 46 Бруніньйо, 2:3 – 56 Пінк (пен), 3:3 – 86 Шах

Окрім Вольфсбергера львів'яни також зіграють з угорським Дьєром, німецької Гертою та англійським Лестером.

Раніше повідомлялося, що на цих зборах Карпати переглянуть трьох легіонерів.

Карпати Львів

Карпати Львів

Голкіпер Карпат потрапив до сфери інтересів учасника Ліги чемпіонів минулого сезону – ЗМІ
Помер легендарний гравець та тренер львівських Карпат Степан Юрчишин
Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ: список спаринг-партнерів
Карпати з 26 гравцями вирушили на збори в Австрію
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26

Останні новини