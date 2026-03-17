Райо Вальєкано вирвав нічию у Леванте в 28 турі Ла Ліги

У понеділок, 16 березня, відбувся матч 28 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Райо Вальєкано вдома зіграв внічию з Леванте.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Гості вийшли вперед після влучного удару від 20-річного нападника Карлос Еспі наприкінці першого тайму. Райо зміг врятуватися від поразки на 90+4 хвилин стараннями Пате Сісса.

Голи: 0:1 – 41 Еспі, 1:1 – 90+4 Сісс

Турнірна таблиця Ла Ліги

Напередодні Барселона в матчі з сімома голами розгромила Севілью.