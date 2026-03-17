Усі розділи
Райо Вальєкано вирвав нічию у Леванте в 28 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 17 березня 2026, 00:13
У понеділок, 16 березня, відбувся матч 28 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Райо Вальєкано вдома зіграв внічию з Леванте.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Гості вийшли вперед після влучного удару від 20-річного нападника Карлос Еспі наприкінці першого тайму. Райо зміг врятуватися від поразки на 90+4 хвилин стараннями Пате Сісса.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 тур, 16 березня

Райо Вальєкано – Леванте 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Еспі, 1:1 – 90+4 Сісс

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Напередодні Барселона в матчі з сімома голами розгромила Севілью.

