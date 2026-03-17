Райо Вальєкано вирвав нічию у Леванте в 28 турі Ла Ліги
У понеділок, 16 березня, відбувся матч 28 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Райо Вальєкано вдома зіграв внічию з Леванте.
Зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Гості вийшли вперед після влучного удару від 20-річного нападника Карлос Еспі наприкінці першого тайму. Райо зміг врятуватися від поразки на 90+4 хвилин стараннями Пате Сісса.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
28 тур, 16 березня
Райо Вальєкано – Леванте 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 41 Еспі, 1:1 – 90+4 Сісс
