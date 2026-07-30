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Фулгем домовився з Реалом щодо купівлі перспективного півзахисника

Олексій Мурзак — 30 липня 2026, 21:40
Фулгем домовився з Реалом щодо купівлі перспективного півзахисника
Сесар Паласіос
Getty Images

Фулгем домовився про трансфер півзахисника мадридського Реала Сесара Паласіоса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, сума переходу становитиме 10 мільйонів євро. Також мадридці отримають 30% від наступного продажу 21-річного хавбека.

У переході Паласіоса особисто зацікавлений новий головний тренер команди Альваро Арбелоа, під керівництвом якого хавбек у минулому сезоні зіграв за основну команду "вершкових" 7 матчів і дебютував у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що "дачники" також домовилися з Реалом відносно переходу нападника Реала Гонсало Гарсії.

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