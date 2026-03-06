15-річний український воротар, яким цікавиться Реал, провів дебютне тренування з першою командою Леванте

15-річний український воротар Ігор Галдін провів дебютне тренування із першою командою Леванте.

Про це повідомляє AS.

В іспанському клубі вважають українця одним із найперспективніших вихованців своєї академії. В Іспанії Галдіна вже називають "Новим Андрієм Луніним".

Нагадаємо, що молодий воротар, який є вихованцем академії одеського Чорноморця, переїхав в Іспанію на початку повномасштабної війни проти Росії. Молодий голкіпер продовжив свою кар'єру у школі Леванте. Пройшов команди U-14 та U-16, а тепер українець виступає за U-18.

Клуб із Валенсії вже уклав перший професійний контракт із українським гравцем, який цікавились Шахтар та Динамо, та планує пролонгувати співпрацю. У Леванте не поспішають прощатись із українським футболістом.

Додамо, що Галдін вже має за своєю спиною 3 матчі за збірну України U-16 (7 пропущених голів).

Раніше повідомлялось, що українцем зацікавився мадридський Реал, який полюбляє купувати воротарів з України. У структурі мадридського гранда виступає не лише Лунін. Також за юнацьку команду "вершкових" U-19 грає Ілля Волошин.