Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

15-річний український воротар, яким цікавиться Реал, провів дебютне тренування з першою командою Леванте

Софія Кулай — 6 березня 2026, 11:30
15-річний український воротар, яким цікавиться Реал, провів дебютне тренування з першою командою Леванте
Ігор Галдін
instagram.com/igorgoalie

15-річний український воротар Ігор Галдін провів дебютне тренування із першою командою Леванте.

Про це повідомляє AS.

В іспанському клубі вважають українця одним із найперспективніших вихованців своєї академії. В Іспанії Галдіна вже називають "Новим Андрієм Луніним".

Нагадаємо, що молодий воротар, який є вихованцем академії одеського Чорноморця, переїхав в Іспанію на початку повномасштабної війни проти Росії. Молодий голкіпер продовжив свою кар'єру у школі Леванте. Пройшов команди U-14 та U-16, а тепер українець виступає за U-18.

Клуб із Валенсії вже уклав перший професійний контракт із українським гравцем, який цікавились Шахтар та Динамо, та планує пролонгувати співпрацю. У Леванте не поспішають прощатись із українським футболістом.

Додамо, що Галдін вже має за своєю спиною 3 матчі за збірну України U-16 (7 пропущених голів).

Раніше повідомлялось, що українцем зацікавився мадридський Реал, який полюбляє купувати воротарів з України. У структурі мадридського гранда виступає не лише Лунін. Також за юнацьку команду "вершкових" U-19 грає Ілля Волошин.

Читайте також :
Арсенал і МЮ влаштували полювання за 100-мільйонною зіркою Ньюкасла
Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леванте

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Реал Ов'єдо розгромно поступився Райо Вальєкано у перенесеному матчі 23 туру Ла Ліги
ЗМІ розкрили слова гравця Реала, за які він отримав пряму червону картку у матчі проти Хетафе
"Він як суміш Хаві та Іньєсти": Барселона Фліка здатна домінувати лише з Педрі
Куртуа вибачився перед фанами після поразки від Хетафе: гравці Реала проігнорували пресу
Фани Реала вимагали відставки президента після другої поспіль ганебної поразки в Ла Лізі

Останні новини