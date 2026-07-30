Нападник Реала може продовжити кар'єру у Фулгемі

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія може перебратися до англійського Фулгема.

Про це інформує COPE.

Такий трансфер може поповнити бюджет іспанського гранда 70 мільйонами євро. Саме стільки "дачники" можуть викласти за 22-річного форварда.

Зазначається, що клуб АПЛ вже досяг домовленості щодо переходу гравця збірної Іспанії, при цьому Реал зберіг за собою пріоритетне право на його зворотний викуп.

Ключову роль у такому трансфері відіграв головний тренер Фулгема Альваро Арбелоа, який раніше очолював "вершкових". Іспанський наставник попрацював із Гарсією у Кастільї та першій команді мадридського клубу.

Раніше повідомлялося, що Реал не планує відпускати молодого форварда, у якому особисто зацікавлений новий наставник "Королівського клубу" Жозе Моурінью.

Нагадаємо, що Гонсалу доєднався до першої команди Реала влітку 2025-го. Відтоді провів за основу 51 матч, у якому відзначився 13 голами та 5 асистами. Разом із "Королівським клубом" вже став переможцем Ліги чемпіонів-2023/24 та чемпіоном Іспанії (2023/24).

Також за його спиною є один поєдинок за збірну Іспанії.

Чинний контракт іспанського нападника з мадридським грандом розрахований до кінця червня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.