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У центрального захисника Реала діагностували травму стегна

Микола Літвінов — 30 липня 2026, 15:32
У центрального захисника Реала діагностували травму стегна
Рауль Асенсіо
ФК Реал Мадрид

У центрального захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо діагностували травму прямого м'яза стегна правої ноги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термінів повернення гравця в заяві не розголошуються. Клуб очікує подальший розвиток подій.

Зауважимо, що Асенсіо є вихованцем Ветеранос дель Пілар та Лас-Пальмаса, а у 2017 році перебрався до академії "королівського" клубу.

За цей час провів за першу команду "вершкових" 134 матчі, у яких відзначився 2 голами та віддав 3 асисти. У складі мадридського колективу виграв Міжконтинентальний Кубок ФІФА-2024.

В сезоні-25/26 центрбек відіграв на клубному рівні 34 поєдинки та записав до свого активу 2 забиті м'ячі та 1 результативну передачу. Його ринкова вартість становить 20 мільйонів євро, за даними Transfermarkt.

Напередодні стало відомо, що Реал може виставити на трансфер Асенсіо протягом цього літа.

Реал Мадрид Рауль Асенсіо

Реал Мадрид

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