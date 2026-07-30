У центрального захисника Реала діагностували травму стегна
У центрального захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо діагностували травму прямого м'яза стегна правої ноги.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Термінів повернення гравця в заяві не розголошуються. Клуб очікує подальший розвиток подій.
Зауважимо, що Асенсіо є вихованцем Ветеранос дель Пілар та Лас-Пальмаса, а у 2017 році перебрався до академії "королівського" клубу.
За цей час провів за першу команду "вершкових" 134 матчі, у яких відзначився 2 голами та віддав 3 асисти. У складі мадридського колективу виграв Міжконтинентальний Кубок ФІФА-2024.
В сезоні-25/26 центрбек відіграв на клубному рівні 34 поєдинки та записав до свого активу 2 забиті м'ячі та 1 результативну передачу. Його ринкова вартість становить 20 мільйонів євро, за даними Transfermarkt.
Напередодні стало відомо, що Реал може виставити на трансфер Асенсіо протягом цього літа.