У центрального захисника Реала діагностували травму стегна

У центрального захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо діагностували травму прямого м'яза стегна правої ноги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термінів повернення гравця в заяві не розголошуються. Клуб очікує подальший розвиток подій.

Зауважимо, що Асенсіо є вихованцем Ветеранос дель Пілар та Лас-Пальмаса, а у 2017 році перебрався до академії "королівського" клубу.

За цей час провів за першу команду "вершкових" 134 матчі, у яких відзначився 2 голами та віддав 3 асисти. У складі мадридського колективу виграв Міжконтинентальний Кубок ФІФА-2024.

В сезоні-25/26 центрбек відіграв на клубному рівні 34 поєдинки та записав до свого активу 2 забиті м'ячі та 1 результативну передачу. Його ринкова вартість становить 20 мільйонів євро, за даними Transfermarkt.

Напередодні стало відомо, що Реал може виставити на трансфер Асенсіо протягом цього літа.