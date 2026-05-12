Леванте переграв Сельту в 36 турі Ла Ліги

У вівторок, 12 травня, у межах 36 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 зіграли Сельта та Леванте.

Команди видали справжню гольову перестрілку, в якій сильнішими виявилися гості. Поєдинок розпочався з надшвидкого гола Хутгли вже на 4-й хвилині, проте перед самою перервою Арріага зумів відновити рівновагу.

На початку другого тайму Хутгла оформив другий гол і знову вивів "кельтів" уперед. Втім, радість господарів була нетривалою: протягом шести хвилин гравці Леванте Дела та Бруге здобули для своєї команди перемогу з рахунком 3:2.

12 травня також зіграють Бетіс проти Ельче та Осасуна проти Атлетико.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

36 тур, 12 травня

Сельта – Леванте 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Хутгла, 1:1 – 43 Арріага, 2:1 – 48 Хутгла, 2:2 – 57 Дела, 2:3 – 63 Бруге

