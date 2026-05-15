Воротар юнацької збірної України підписав контракт з Леванте

Юний український голкіпер Ігор Галдін підписав перший професійний контракт з іспанським Леванте.

Про це 15-річний футболіст повідомив у своєму Instagram.

"Колись Леванте повірив у мене, а тепер я вірю в них. Це приємно і велика гордість отримати продовження та підписати свій перший професійний контракт з клубом. Ми продовжуємо творити історію разом", – написав Галдін.

Зазначимо, що Ігор Галдін перші кроки у футболі робив в одеському Чорноморці. Після початку повномасштабної війни хлопець переїхав до Іспанії.

Футбольну освіту юний голкіпер продовжив у системі Леванте, де грав за команди різних вікових груп. Наразі Галдін виступає за молодіжну команду валенсійського клубу.

Починаючи з 2025 року, воротаря Леванте викликають до юнацької збірної України U-16. За "синьо-жовтих" Галдін зіграв 5 матчів, у яких пропустив 9 м'ячів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Галдіна з боку мадридського Реала, де за основну команду виступає Андрій Лунін, а за U-19 – Ілля Волошин.