Караваєв: Туран? Давно не памʼятаю, щоби тренування були такими інтенсивними

Фланговий захисник Олександр Караваєв оцінив тренувальний процес під керівництвом головного тренера Шахтаря Арди Турана.

Слова захисника наводить пресслужба чемпіонів України.

"Дуже непросто, чесно скажу. Давно не памʼятаю, щоб такими інтенсивними були тренування, але відчуваю, що вони додають багато сил. Бо ти п'ять днів потренувався дуже інтенсивно, потім день чи півтора вихідних, потім ще п'ять днів роботи – і ти так добре набираєш сили.

Щодо тренерського штабу, дуже приємно, що кожному гравцю підказують, що робити на футбольному полі, малесенькі деталі підкреслюють. Саме тому й тренування по дві години тривають, адже вони хочуть усе пояснити, особливо новачкам, аби розуміли принципи гри. Усе доступно, кожен у тренерському штабі живе тренуванням, у кожній вправі постійно підбадьорює, прямо так заряджає, що ти не можеш десь філонити чи зупинитися, а постійно працюєш на максимумі", – заявив українець.