Реал готовий продати півзахисника у Манчестер Сіті

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Football Insider.

"Вершкові" будуть вимагати за трансфер 22-річного француза 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що посприяти переходу може футбольне агентство CAA Stellar, яка має хороші відносити з керівництвом англійського клубу та яке було залучене до переходу форварда Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. Саме це агентство також представляє інтереси Камавінги.

Контракт футболіста розрахований до 2029 року. У поточному сезоні на рахунку гравця 1 гол та 2 асисти у 27 матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що норвезький нападник Ерлінг Голанд влітку може змінити клуб.