Реал готовий продати півзахисника у Манчестер Сіті
Едуардо Камавінга
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Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Football Insider.
"Вершкові" будуть вимагати за трансфер 22-річного француза 70 млн євро.
Раніше повідомлялося, що посприяти переходу може футбольне агентство CAA Stellar, яка має хороші відносити з керівництвом англійського клубу та яке було залучене до переходу форварда Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. Саме це агентство також представляє інтереси Камавінги.
Контракт футболіста розрахований до 2029 року. У поточному сезоні на рахунку гравця 1 гол та 2 асисти у 27 матчах в усіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що норвезький нападник Ерлінг Голанд влітку може змінити клуб.