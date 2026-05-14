Він має право сердитися на мене: Дешам – про відсутність зірки Реала у заявці на ЧС-2026
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив відсутність у заявці команди на чемпіонат світу півзахисника Реала Едуардо Камавінги.
Його слова передає RMC.
"Камавінга поза складом на ЧС? Його сезон коштував йому місця. Травми також. А конкуренція на цій позиції дуже сильна. Мені доводиться робити вибір, доводиться формувати структуру складу.
Кама – один із тих, хто розчарувався. Він ще молодий. У березні він був тут... Я не сумніваюся, на що він здатний. Але сьогодні він має право сердитися на мене. Я його розумію", – заявив Дешам.
Нагадаємо, збірна Франції кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі D, випередивши Україну, Ісландію та Азербайджан. На груповому етапі чемпіонату світу французи зіграють проти Сенегалу (16 червня), Іраку (23 червня) та Норвегії (26 червня).
Раніше повідомлялося, що капітан збірної Канади Альфонсо Девіс може пропустити чемпіонат світу.