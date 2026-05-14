Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він має право сердитися на мене: Дешам – про відсутність зірки Реала у заявці на ЧС-2026

Олександр Булава — 14 травня 2026, 23:43
Він має право сердитися на мене: Дешам – про відсутність зірки Реала у заявці на ЧС-2026
Едуардо Камавінга
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив відсутність у заявці команди на чемпіонат світу півзахисника Реала Едуардо Камавінги.

Його слова передає RMC.

"Камавінга поза складом на ЧС? Його сезон коштував йому місця. Травми також. А конкуренція на цій позиції дуже сильна. Мені доводиться робити вибір, доводиться формувати структуру складу.

Кама – один із тих, хто розчарувався. Він ще молодий. У березні він був тут... Я не сумніваюся, на що він здатний. Але сьогодні він має право сердитися на мене. Я його розумію", – заявив Дешам.

Нагадаємо, збірна Франції кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі D, випередивши Україну, Ісландію та Азербайджан. На груповому етапі чемпіонату світу французи зіграють проти Сенегалу (16 червня), Іраку (23 червня) та Норвегії (26 червня).

Раніше повідомлялося, що капітан збірної Канади Альфонсо Девіс може пропустити чемпіонат світу.

Збірна Франції з футболу Едуардо Камавінга Дідьє Дешам

Дідьє Дешам

Стали відомі кандидати на заміну Арбелоа в Реалі
Тренер збірної Франції може очолити Реал
Тренер збірної Франції розповів, чи зіграє Мбаппе у матчі проти Бразилії
Зідан відновить тренерську кар'єру після ЧС-2026
У першому таймі було нелегко, – Дешам прокоментував перемогу Франції над Україною

Останні новини