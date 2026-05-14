Він має право сердитися на мене: Дешам – про відсутність зірки Реала у заявці на ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив відсутність у заявці команди на чемпіонат світу півзахисника Реала Едуардо Камавінги.

Його слова передає RMC.

"Камавінга поза складом на ЧС? Його сезон коштував йому місця. Травми також. А конкуренція на цій позиції дуже сильна. Мені доводиться робити вибір, доводиться формувати структуру складу.

Кама – один із тих, хто розчарувався. Він ще молодий. У березні він був тут... Я не сумніваюся, на що він здатний. Але сьогодні він має право сердитися на мене. Я його розумію", – заявив Дешам.