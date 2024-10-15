Калюжний – про вихід Степаненка у старті: Це рішення головного тренера

Півзахисник збірної України та Олександрії Іван Калюжний із повним розумінням поставив до рішення Сергія Реброва випустити у стартовому складі на матч з Чехією не його, а Тараса Степаненка.

Про це дебютант національної команди сказав у коментарі кореспонденту "Суспільного".

"Це рішення головного тренера. Тарас у команді дуже давно, тож я спостерігав, дивився, як він грає. Особисто я себе почував дуже добре, але чехи – дуже атлетична команда, було непросто. Дякую вболівальникам за підтримку. Але хотілося цей момент відіграти краще, бути більш впевненим, бо нелегко входити в таку гру на заміну. Але вже як є. Емоції від дебюту за збірну? Дуже радий дебюту за національну команду і намагатимуся продовжувати далі грати, щоб мене викликали", – сказав Калюжний.

У матчі з Чехією Івану вистачило 30 хвилин, щоб знову завоювати прихильність уболівальників та разом з Анатолієм Трубіним отримати нагороду "Лев матчу". А коли Калюжний виходив на заміну, телекамери вихопили оригінальні плакати, на яких опорника порівнюють із Гаттузо та зображують в образі супермена.