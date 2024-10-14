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Ребров назвав стартовий склад на гру з Чехією

Руслан Травкін — 14 жовтня, 20:30
Ребров назвав стартовий склад на гру з Чехією
УАФ

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом збірної України на гру четвертого туру Ліги націй УЄФА проти Чехії.

Про це повідомляє УЄФА.

Склади команд:

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко – Степаненко, Судаков, Шапаренко – Мудрик, Гуцуляк, Довбик

Чехія: Коварж – Цоуфал, Крейчій, Вітік, Боржил – Соучек, Черв – Черни, Шульц, Провод – Хори

Матч Україна – Чехія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його обслужить іспанська бригада суддів.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, а Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.

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