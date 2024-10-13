Калюжний: Грузія – хороша команда, але ми більше хотіли перемогти

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний зізнався, що почав хвилюватися перед дебютом за національну збірну України у матчі Ліги націй проти Грузії ще на розминці.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі УАФ.

"Якщо чесно, то з розминки вже почав хвилюватися, коли ми вийшли на поле, почали грати у тримання м’яча і потім уже я зрозумів, що все добре і ніякого хвилювання не було. Ситуація з освітленням? Я вже казав, давайте при такому світлі продовжувати, тому що було видно. Добре, що так воно і сталося, що ми продовжили гру", – сказав Іван.

Також хавбек дав власну оцінку збірній Грузії.

"Не скажу так, тому що збірна Грузії достатньо сильна команда, у них дуже добрі гравці в атаці. З ними було непросто грати. Я думаю, що перемога, можливо, заслужена, тому що ми, напевно, більше хотіли за них", – додав Калюжний.

Дебют Калюжного за національну збірну у грі проти Грузії дозволив Олександрії стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.