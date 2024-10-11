Олександрія завдяки дебюту Калюжного стала 30 клубом в історії збірної України

Дебют хавбек Олександрії Іван Калюжного за національну збірну у грі проти Грузії дозволив "містянам" стати 30 українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.

Тренери "синьо-жовтих" раніше викликали гравців із Динамо, Шахтаря, Дніпра, Чорноморця, Металіста, Ниви (Тернопіль), Прикарпаття, Таврії, Торпедо Запоріжжя, Металурга Запоріжжя, Карпат, Кременя, Борисфена, Темпа, Ниви (Вінниця), Зірки, ЦСКА Київ (пізніше Арсенал), Кривбаса, Металурга Донецьк, Закарпаття, Маріуполя, Харкова, Ворскли, Севастополя, Зорі, донецького Олімпіка, Десни, Дніпра-1 та Полісся.

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26-річний Калюжний отримав виклик до лав національної команди через велику кількість травм інших гравців.

Півзахисник – вихованець київського Динамо. В Україні також грав за Металіст 1925 та Рух. У 2022 році виступав за ісландський Кеплавік та індійський клуб Керала Бластерс.