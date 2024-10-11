Матч Україна – Грузія було зупинено на декілька хвилин через проблеми з освітленням
УАФ
На 11 хвилині гри Україна – Грузія у матчі 3 туру Ліги націй на муніципальному стадіоні у польському місті Познань на одній з трибун раптово зникло світло.
Сталося це, коли "синьо-жовті" мали розігрувати штрафний.
Організатор поєдинку почав працювати над вирішенням проблеми. Арбітр проводив консультації з представниками УЄФА та капітанами команд. На деякий час футболісти навіть покинули поле.
Загалом пауза тривала 8 хвилин.
Станом на зараз рахунок у грі 0:0.
Підопічні Сергія Реброва після двох турів ідуть останніми в турнірній таблиці свого квартету з нулем очок в активі. Грузія лідирує з 6 очками.
Нагадаємо, "жовто-блакитні" перед матчем проти Грузії втратили цілий ряд ключових гравців через травми.