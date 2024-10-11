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Матч Україна – Грузія було зупинено на декілька хвилин через проблеми з освітленням

Руслан Травкін — 11 жовтня, 22:14
Матч Україна – Грузія було зупинено на декілька хвилин через проблеми з освітленням
УАФ

На 11 хвилині гри Україна – Грузія у матчі 3 туру Ліги націй на муніципальному стадіоні у польському місті Познань на одній з трибун раптово зникло світло.

Сталося це, коли "синьо-жовті" мали розігрувати штрафний.

Організатор поєдинку почав працювати над вирішенням проблеми. Арбітр проводив консультації з представниками УЄФА та капітанами команд. На деякий час футболісти навіть покинули поле.

Загалом пауза тривала 8 хвилин.

Станом на зараз рахунок у грі 0:0.

Підопічні Сергія Реброва після двох турів ідуть останніми в турнірній таблиці свого квартету з нулем очок в активі. Грузія лідирує з 6 очками.

Нагадаємо, "жовто-блакитні" перед матчем проти Грузії втратили цілий ряд ключових гравців через травми.

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