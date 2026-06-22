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Збірна Кабо-Верде стала першою командою, яка забила дебютний гол на ЧС зі штрафного

Володимир Слюсарь — 22 червня 2026, 02:42
Збірна Кабо-Верде стала першою командою, яка забила дебютний гол на ЧС зі штрафного
Кевін Леніні
IMAGO

Збірна Кабо-Верде стала першою національною командою з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного.

Про це повідомляє OptaJose.

Це відбулося в межах другого туру групи H у матчі Уругвай – Кабо-Верде.

Нападник російського Краснодара Кевін Леніні на 21 хвилині виконав штрафний удар з далекої відстані. М'яч влучив у правий нижній кут воріт, без шансів для голкіпера.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у поєдинку, розписавши нічию 0:0.

За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими". Крім того, він став найкращим гравцем цього протистояння за версією ФІФА.

А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.

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