Кабаєл визначився із дедлайном та місцем наступного бою

Тимчасовий чемпіон за версією WBС Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) може провести свій наступний бій вже у середині травня 2026 року.

Про це інформує Bild.

У команді німецького боксера розглядають можливих суперників, які за параметрами схожі до колишнього його опонента Даміана Книби.

Якщо суперник ще остаточно невідомий, то місце проведення поєдинку визначене. За інформацією видання, для вечора боксу за участю Кабаєла було зарезервовано Вестфаленгалле у Дортмунді, який розташований поруч із домашньою ареною дортмундської Боруссії.

Востаннє Агіт виходив у ринг на початку січня 2026-го, коли переміг Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді. Поєдинок відбувся у німецькому місті Обергаузен.

Кабаєл є претендентом на бій проти Олександра Усика по лінії WBC. Щоправда, наступний двобій українця вже запланований. 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет) непереможений український боксер поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Агіт лаконічно відреагував на призначення цього протистояння.

На кону поєдинку Усик – Верховен стоятиме чемпіонський пояс WBC. Організація схвалила добровільний захист титулу для українця.

