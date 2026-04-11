Браун назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки в кар'єрі

Денис Іваненко — 11 квітня 2026, 07:25
Олександр Усик
Спенсер Браун, який є менеджером тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), висловився про потенційний бій свого клієнта з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає iFL TV.

Він впевнений у перемозі німецько боксера. Спеціаліст заявив, що сподівається на проведення цього поєдинку, в інакшому випадку пригрозив проблемами українцю.

"Це засмучує, ми все ще віримо, що Агіт стане чемпіоном світу до кінця цього року. Особисто я вважаю, що якщо він поб'ється з Усиком, то це буде криптоніт для українця. Я постійно кажу це людям: він чудово працює по корпусу, він надзвичайно витривалий, постійно тисне на суперника, є бійцем тиску, і я не думаю, що Усику це сподобається. Це моя особиста думка.

Агіт Кабаєл – один із найнебезпечніших бійців дивізіону. Вони не зможуть довго нас ігнорувати, просто не зможуть. Після його першого бою проти Ріко, незалежно від результату, він або має битися з нами, або відмовитися від титулу. Інакше будуть проблеми", – сказав Браун.

Нагадаємо, що Олександр Усик наступний бій проведе 23 травня у в єгипетській Гізі. Його суперником стане легендарний кікбоксер Ріко Верховен.

На кону стоятиме чемпіонський титул WBC. Раніше українець поділився своїми планами щодо боїв до завершення кар'єри й Агіта Кабаєла там не було.

