Чісора підказав Усику, як уникнути бою з Кабаєлом за титул WBC

Ветеран гевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО) знайшов спосіб, як Олександру Усику (24-0, 15 КО) уникнути захисту титулу WBC проти тимчасового чемпіона організації Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Про це британець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

За словами Чісори, Усик зібрався битися з кікбоксером Ріко Верховеном, а тому йому доведеться відкласти обов'язковий захист.

"WBC призначив бій Усика проти Кабаєла? Не знаю, подивимося. Є один спосіб, як він може це зробити: зателефонувати в WBC, зробити невеликий внесок – і ти будеш захищати титул WBC аж наступного року", – сказав Чісора.

Нагадаємо, що боксерська організація WBC зобов'язала Усика провести захист титулу проти Кабаєла. Цей бій має відбутися одразу після добровільного захисту пояса, на якому наполіг українець.

Спочатку Усик планував провести бій проти Деонтея Вайлдера, але той вже погодив поєдинок з Чісорою, який відбудеться 4 квітня.

Згодом голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запропонував Усику провести битву проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. Однак президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що йому нічого невідомо про цей поєдинок, а лише про зустріч з Вайлдером.