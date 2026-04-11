Усик боїться битися зі мною: Кабаєл – про поєдинок з українцем

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вважає, що Олександр Усик (24-0, 15 КО) не схоче виходити на ринг з ним після майбутнього бою проти Ріко Верховена.

Про це боксер розповів у коментарі Seconds Out.

"Коли я почув про бій Усика з Верховеном, для мене це стало поганою новиною. Але я чоловік і поважаю це рішення. Якщо Усик каже, що це найкраща ситуація для нього, то є, як є. Перш за все, я чекаю титульного бою. Після їхнього поєдинку ми можемо поговорити. Я готовий, я стою в черзі. Якщо Усик не зацікавлений у поєдинку зі мною, він звільнить титул, і я поб'юся з будь-ким у надважкій вазі. Це титульний бій? Думаю, після їхнього поєдинку ми поговоримо з WBC. Він підтримає мене, я обов'язковий претендент", – сказав він.

Кабаєл вважає, що український боксер повинний звільнити титул, якщо не захоче з ним виходити в ринг.

"Якщо Усик не зацікавлений, він залишить пояс, і я поб'юся з першим номером рейтингу WBC або іншим суперником. Не знаю, чи захоче Усик побитися зі мною. Багато хто каже, що Усик боїться битися зі мною. Він побив багатьох суперважковаговиків. Я думаю, що він буде проводити тільки великі бої заради грошей. Я це поважаю, але він не братиме участі в справжніх спортивних змаганнях", — розповів Кабаєл.

Нагадаємо, у січні німець у третьому раунді переміг Даміана Книбу (17-1, 11 КО).

Усик наступний бій проведе 23 травня в єгипетській Гізі. Його суперником стане легендарний кікбоксер Ріко Верховен.

На кону стоятиме чемпіонський титул WBC. Раніше українець поділився своїми планами щодо боїв до завершення кар'єри й Агіта Кабаєла там не було.