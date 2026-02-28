Кабаєл здивував лаконічною реакцією на бій Усик – Верховен

Німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) відреагував на рішення Олександра Усика захищати титул WBC проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Тимчасовий чемпіон WBC зробив репост постеру собі в Instagram і написав:

" Це офіційно. Залишився лише один бій, а потім – ми наступні. Розривайте коментарі".

Зазначимо, що президент WBC Маурісіо Сулейман говорив, що саме Кабаєл має стати наступним опонентом українця.

Світова організація зобов'язала Усика провести захист проти Агіта.

36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбоксерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.