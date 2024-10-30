Юрич відреагував на чутки про звільнення з Роми

Головний тренер Роми Іван Юрич відреагував на інформацію про можливе звільнення з команди.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Я не думаю про це, я роблю свою роботу, і що буде, те буде.

Вважаю, що Рому не можна скидати з рахунків. Був емоційний провал після матчу з Фіорентиною, на мій погляд, на основі перегляду кадрів назад. Я очікував кроку вперед після 40 днів гарної, а не відмінної, наполегливої ​​роботи, під час якої ми показали кілька хороших виступів. Навпаки, стався повний крах. Це також може стати поворотним моментом.

Можливо, краще так програти, ніж ховатися від проблем, якщо вони існують роками чи деякий час", – сказав Юрич.