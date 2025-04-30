Її любов – його найкращий трансфер: історія кохання лідера Барселони та жінки, яка завжди була поруч
Перш ніж Рафінья почав підкорювати Європу, перш ніж його ім’я лунало на трибунах "Камп Ноу", перш ніж світ побачив його фірмові фінти в футболці Барселони – був зовсім інший Рафінья.
Хлопець із бразильського Порту-Алегрі, який грав на скромних полях і мріяв про велике майбутнє. І поруч із ним вже тоді була вона.
Наталія Родрігес Беллолі – не просто кохана, а справжня партнерка з першого свистка цієї життєвої гри. Вона не з'явилась тоді, коли прийшли гроші, слава й світло прожекторів. Вона була там, коли було важко.
В часи, коли Рафінья ще виступав за молодіжку Аваї, коли долав тисячі кілометрів у пошуках шансу, коли жив у тіні великого футболу – Беллолі вірила в нього більше, ніж він сам, хоча вони на той час ще були добрими друзями.
Її любов не просила медійності, не шукала камер – лише підтримки й віри. І саме це стало його справжньою опорою, коли він піднімався з нижчих ліг до англійської Прем’єр-ліги, а згодом – до самого серця Каталонії.
Сьогодні Рафінья – зірка Барселони, герой на полі, ікона для фанів. Але поза межами поля він не менш успішний, бо вдома його чекає дружина, яка була з ним у момент перших падінь і зараз святкує разом кожну нову вершину.
Історія кохання пари має тернистий шлях із далекого 2013-го, але 8 років потому Рафінья і Наталія публічно оголосили про стосунки, які вилилися у неймовірний успіх футболіста.
Нагадаємо, у середу, 30 квітня бразилець вийде на поле у складі Барселони в матчі проти Інтера у межах півфіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток у грі пролунає о 22:00 за Києвом.
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