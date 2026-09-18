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Він блискавично швидкий: Флік виділив новачка Барселони

Микола Літвінов — 18 вересня 2026, 18:30
Він блискавично швидкий: Флік виділив новачка Барселони
Карім Адеємі
Marc Graupera - FC Barcelona

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік позитивно відгукнувся про гру новачка команди Каріма Адеємі та зазначив, що зміна команди пішла йому на користь. 

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо. 

"Я дуже задоволений Карімом Адеємі! Він блискавично швидкий. Його гра значно полегшує нам життя. Гадаю, у Німеччині у нього не все складалося якнайкраще, і зміна обстановки та переїзд до іншої країни пішли йому на користь. Я дуже радий, що він обрав саме нас". 

Нагадаємо, що напередодні 24-річний німецький нападник відзначився асистом у матчі проти Расінга (7:2) в 7-му турі Ла Ліги. А до цього двічі поспіль забивав у поєдинках проти Феєнорда (5:1) у першому турі Ліги чемпіонів та Леванте (4:2) в 6-му турі іспанської першості. 

Додамо, що вінгер став гравцем "блаугранас" в липні цього року, відколи перейшов із дортмундської Боруссії. 

Барселона Ханс-Дітер Флік Карім Адеємі

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