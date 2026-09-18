Барселона відмовилася від співпраці зі спонсором через Фігу

Барселона відхилила пропозицію щодо партнерства від банку Revolut через їхню співпрацю з Луїшем Фігу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Умови, які пропонував Revolut, Барселону влаштовували. Угода зірвалася через колаборацію банку з Фігу. Ба більше: в одному з рекламних роликів за участі португальця обігрується саме його скандальний перехід із Барселони в Реал влітку 2000 року.

За сценарієм ролика, Фігу отримає грошовий переказ на суму 61 мільйон євро (сума трансферу Луїша з Барселони в Реал) та каже: "Не дивись на мене так, ти б також це зробив".

Перехід Фігу з Барселони в Реал влітку 2000 року став одним із найбільш скандальних трансферів у історії футболу. Фанати каталонців досі вважають Луїша зрадником.

На початку серпня Фігу закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно піти у відставку.