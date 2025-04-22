Рафінья назвав людину, яка змінила все у його кар’єрі

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья зізнався, що головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік зіграв ключову роль у його кар’єрі.

Бразильця цитує Yahoo Sports.

"Для мене він змінив практично все. Я збирався покинути Барселону перед стартом сезону. Флік зіграв неймовірну важливу роль у тому, щоби я змінив свою думку та залишився у клубі. Він дає мені впевненість, яка допомагає робити все те, що я роблю. Для мене він змінив усе. Він практично змінив мою кар’єру. Зараз я переживаю найкращий момент у кар’єрі та завдячую цим саме йому", – заявив футболіст.

Завдяки вдалим виступам у поточному сезоні Рафінья перетворився на фаворита в боротьбі за Золотий м’яч-2025. Раніше повідомлялося про те, що влітку Барселона може продати бразильця через труднощі з продовженням контракту.

У поточному сезоні на його рахунку 30 голів і 23 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.