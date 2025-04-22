Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рафінья назвав людину, яка змінила все у його кар’єрі

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 16:57
Рафінья назвав людину, яка змінила все у його кар’єрі
Рафінья
Getty Images

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья зізнався, що головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік зіграв ключову роль у його кар’єрі.

Бразильця цитує Yahoo Sports.

"Для мене він змінив практично все. Я збирався покинути Барселону перед стартом сезону. Флік зіграв неймовірну важливу роль у тому, щоби я змінив свою думку та залишився у клубі.

Він дає мені впевненість, яка допомагає робити все те, що я роблю. Для мене він змінив усе. Він практично змінив мою кар’єру. Зараз я переживаю найкращий момент у кар’єрі та завдячую цим саме йому", – заявив футболіст.

Завдяки вдалим виступам у поточному сезоні Рафінья перетворився на фаворита в боротьбі за Золотий м’яч-2025. Раніше повідомлялося про те, що влітку Барселона може продати бразильця через труднощі з продовженням контракту.

У поточному сезоні на його рахунку 30 голів і 23 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Барселона Рафінья Ханс-Дітер Флік

Рафінья

Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025
Зайшли в глухий кут: Барселона готова продати Рафінью
Барселона хоче продовжити контракт з основним претендентом на Золотий м'яч-2025
Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Барселони
Рафінья повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Останні новини