Капітан Барселони заговорив про закінчення кар'єри на тлі можливого продовження контракту

Лівий вінгер Барселони Рафінья розповів, що планує поставити свій підпис під новою угодою з каталонським клубом.

Його слова передає Mundo Deportivo.

До цього всього бразильський футболіст взагалі прагне закінчити кар'єру в іспанському гранді, не переходячи до іншої команди.

"Так, я планую продовжити контракт. Коли я продовжував контракт, я підписав його до 2028 року, розраховуючи, що мені буде 30 або 31 рік, і не знав, як все складеться. Однак з огляду на те, як я розпочав сезон, здається, що у мене вистачить сил ще на кілька років. Я був би дуже радий продовжити контракт і, сподіваюся, завершити свою кар'єру тут, не переходячи в інший клуб", – заявив капітан команди.

Чинна угода Рафіньї з Барселоною розрахована до 30 червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що бразилець виступає за "блаугранас" із літа 2022-го, коли перебрався з англійського Лідса. Відтоді провів у футболці каталонців 184 матчі (найбільше у кар'єрі за одну команду), у яких відзначився 86 голами та 62 асистами. Завоював із іспанським клубом 7 титулів.

Раніше повідомлялося, що Барселона вже розпочала перемовини щодо нового контракту з Рафіньєю.

Цікаво, що лідера "блаугранас" немає у списку номінантів на Золотий м'яч-2026, як і його одноклубника Педрі. Спортивний директор каталонського клубу Деку вже висловив своє обурення з приводу цього.