Барселона – Інтер: каталонські тінейджери проти нестабільних міланців

У середу, 30 квітня, відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між каталонською Барселоною та міланським Інтером.

На відміну від Арсенала та ПСЖ, які лише нещодавно заявили про себе в єврокубках (до речі, парижани перемогли "канонірів" у першому матчі з рахунком 1:0), сьогоднішні суперники – Барселона та Інтер – вже неодноразово здобували головний трофей Ліги чемпіонів (Кубку європейських чемпіонів) і добре знають, що таке тріумф на найвищому рівні. Тепер вони знову мають намір повернутися на вершину європейського футболу.

З Кубком Короля і солідною перевагою в Ла Лізі

Гравці Барселони підходять до матчу з Інтером у відмінному психологічному стані. Напередодні команда обіграла найпринциповішого опонента на внутрішній арені – мадридський Реал – у фіналі Кубку Короля (Кубку Іспанії), вирвавши перемогу в додатковий час (3:2), а в чемпіонаті країни розрив між суперниками, що посідають 1-2 місця в турнірній таблиці, складає 4 очки. Знову ж таки, на користь Барси. Враховуючи, що у чемпіонаті залишилось провести всього п'ять турів, шанси каталонців на успіх і у цьому турнірі також дуже високі. Щоправда, попереду ще один очний матч із Реалом, який належить зіграти 11 травня.

Таким чином, Барселона всього за кілька кроків від завоювання титулу чемпіона Іспанії та повторення успіху сезону-2022/23. Минулого сезону титул, а заразом і перемога в Лізі чемпіонів дісталися Реалу.

А ось що стосується головного клубного турніру Європи, то останніми роками Барселона відносно невдало в ньому виступає, і її вболівальникам навряд чи варто нагадувати, що Реал виграв п'ять трофеїв з моменту останнього тріумфу "блаугранас" у сезоні-2014/15. Однак у своїй дебютній кампанії під керівництвом німецького тренера Ганса-Дітера Фліка каталонці вперше з 2019 року вийшли до півфіналу турніру.

Pedri is a joy to watch 😍#UCL pic.twitter.com/yNDcLwZGh6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 23, 2025

І, хто зна, можливо, каталонці вперше за 10 років виграють сам трофей. У Барси підібрався неймовірно талановитий молодий склад, який ідеально доповнюють досвідчені лідери атаки в особі 36-річного Роберта Левандовського та 28-річного Рафіньї. Команда досить спокійно вийшла в півфінал, але Флік не чекає простих матчів з Інтером:

"Те, чого наша команда домоглася за останні тижні, феноменально, – сказав тренер після матчу-відповіді 1/4 фіналу з Боруссією в коментарі прес-службі УЄФА. – Ми зробили ще один крок до мети, але все ще далекі від фінішу".

Одна з головних проблем команди – відсутність через травму Левандовського. Але, як показав той самий матч із Реалом за Суперкубок, це зовсім не проблема, якщо партнери Роберта чудово справляються на полі й без нього.

У Барселони серйозна перевага над міланцями у 12 попередніх зустрічах у Лізі чемпіонів – 6 перемог за 4 нічиїх і 2 поразок. Однак саме Інтер вийшов переможцем у минулому півфіналі між цими клубами: команда Жозе Моурінью обіграла підопічних Хосепа Гвардіоли із загальним рахунком 3:2 на шляху до свого тріумфу у фіналі проти Баварії в сезоні-2009/10. Утім, це було вже далеких 15 років тому...

Погоня за Кубком чемпіонів і... Наполі

В Інтера напружена ситуація на двох фронтах, а на третьому "нерадзуррі" взагалі вже програли. У півфіналі Кубку Італії команда Сімоне Індзагі у двоматчевому протистоянні поступилася найпринциповішому опонентові, Мілану – 1:1 і 0:3. Також "синьо-чорні" оступилися в попередньому турі Серії А, програвши Ромі (0:1) з Артемом Довбиком у складі, чим одразу ж скористався головний конкурент міланської команди в турнірній таблиці – Наполі. Неаполітанці виграли свій матч і відірвалися від суперника на 3 очки. Підтвердити титул найсильнішого в Італії (Інтер є чинним чемпіоном) команді тепер буде вкрай складно – потрібно розраховувати на осічки головного конкурента в останніх турах.

Окрім самого факту поразки від Роми та втрати найважливіших очок у чемпіонаті, Інтер в останній грі також втратив Бенжамена Павара. У француза діагностовано розтягнення зв'язок гомілкостопу. Травма – не надто серйозна, але перший матч проти Барселони француз точно пропустить.

Варто зазначити, що для Інтера це друга поразка поспіль у чемпіонаті Італії. Крім того, в останніх п'яти матчах Серії А команда також одного разу зіграла внічию, здобувши лише дві перемоги на цьому відрізку турніру. Показник скоріше аутсайдера, ніж одного з лідерів, що бореться за чемпіонство.

Нарешті, в Лізі чемпіонів в Інтера надскладний суперник у вигляді Барселони. І нехай слабких опонентів на рівні півфіналу ЛЧ в принципі не буває, у цьому випадку Барселона виглядає аж надто явним фаворитом. І повторити успіх 15-річної давнини (Інтер востаннє володів Кубком чемпіонів у 2010 році) буде вкрай складно.

Нинішня команда Сімоне Індзагі чимось нагадує той колектив Моурінью: вони не так вже й багато забивають (19 голів порівняно з 37 у Барселони в цьому розіграші), але в обороні діють майже бездоганно – п'ять пропущених м'ячів за єврокубковий сезон.

Ба більше, в особі Лаутаро Мартінеса в Інтера є бомбардир у винятковій формі: аргентинець відзначився у своїх останніх п'яти матчах Ліги чемпіонів і став першим гравцем, який забив понад 20 голів за Інтер у головному клубному турнірі.

"Це буде матч проти великого суперника – у Лізі чемпіонів у Барселони дуже велика історія", – зазначив аргентинський форвард.

Lautaro delivering in huge moments again 😤#UCL pic.twitter.com/e84RxXCBOh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2025

Тепер у його команди є чудовий шанс написати нову історію. Тим паче, всі передумови для цього є: у 2023 році Інтер грав у фіналі. Цікаво, що "нерадзуррі" не програвали в останніх 15 домашніх матчах Ліги чемпіонів (12 перемог, 3 нічиї) з моменту поразки з рахунком 0:2 від Баварії на груповому етапі у вересні 2022 року. І якщо сьогодні міланська команда зуміє стримати атакувальний порив господарів – не виключено, що в Мілані зможе розраховувати на диво і загальний успіх за сумою двох матчів.

Травмовані

Барселона: Марк Берналь, Марк Касадо, Алехандро Бальде, Роберт Левандовський.

Інтер: Бенжамен Павар.

Прогноз букмекерів

Перемога Барселони – 1.63;

Нічия – 4.23;

Перемога Інтера – 5.07.

Вихід у фінал (перемога за сумою двох матчів):

Барселона – 1,48;

Інтер – 2,64.

Де дивитися онлайн

Прямий етер матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", що входить до пакету "Максимальний" медіасервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Барселона – Інтер відбудеться сьогодні, 30 квітня, о 22:00 за київським часом.