19-річний поляк у матчі з Фіорентиною встановив унікальний рекорд у єврокубках

Микола Літвінов — 26 лютого 2026, 23:45
Бартош Мазурек
b_mazurek86/instagram

Атакувальний півзахисник польської Ягеллонії Бартош Мазурек увійшов в історію, ставши першим футболістом, народженим у 2007 році, якому вдалося оформити хеттрик у єврокубкових матчах під егідою УЄФА.

Про це повідомляє Opta.

Досягнення 19-річного поляка підкорилося йому під час матчу-відповіді плейоф Ліги конференцій проти італійської Фіорентини. Мазурек, який вийшов у стартовому складі на цю гру, тричі вразив ворота "фіалок" (на 23-й, 45+3-й та 49-й хвилинах).

Хеттрик Мазурека дозволив Ягеллонії сенсаційно відіграти поразку 0:3 у першому матчі та перевести гру в екстратайми. Проте в додатковий час Фіорентина забила двічі й, попри ще один гол поляків на 118-й хвилині, пройшла далі за сумою двох зустрічей (5:4).

Загалом у поточному сезоні юний хавбек провів на полі вже 21 матч за "жовто-червоних", записавши до свого активу 4 голи та 1 результативну передачу в усіх турнірах.

Нагадаємо, що напередодні ще один футболіст відзначився історичним рекордом – півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер отримав одразу три сертифікати Книги рекордів Гіннеса.

