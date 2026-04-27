Захисник Інтера став рекордсменом Серії А за кількістю гольових передач

Гравець міланського Інтера Федеріко Дімарко встановив новий рекорд Серії А за кількістю асистів за один сезон.

У поєдинку 34-го туру чемпіонату Італії проти Торіно (2:2) 28-річний фулбек віддав дві результативні передачі на Маркуса Тюрама (23-я хвилина) та Янна Біссека (61-а хвилина).

Завдяки цим діям італієць довів загальну кількість асистів у сезоні 2025/26 до 18. Це новий рекорд Серії А! Попереднє досягнення належало ексгравцю харківського Металіста Папу Гомесу, який у сезоні 2019/20 зробив 16 гольових передач у складі Аталанти.

Варто додати, що до завершення чемпіонату залишається ще чотири тури, а тому Федеріко має усі шанси покращити своє досягнення.

Зазначимо, що Дімарко забив 6 голів у Серії А та входить до десятки найрезультативніших гравців топ-5 ліг.

Федеріко Дімарко є вихованцем футбольної академії Інтера. У складі "нерадзуррі" захисник зіграв 232 матчі, забив 25 голів та віддав 52 асисти. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 50 мільйонів євро.