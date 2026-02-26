Українська правда
Зірка АПЛ отримав три відзнаки від Книги рекордів Гіннеса

Денис Іваненко — 26 лютого 2026, 14:29
Джеймс Мілнер
Getty Images

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер отримав сертифікати про підкорення одразу трьох рекордів Книги Гіннеса.

Про це повідомляє BBC.

Напередодні 40-річний англієць вийшов у стартовому складі "чайок" на гру 27 туру АПЛ проти Брентфорда. Цей матч став для нього 654-м за кар'єру в чемпіонаті.

Він побив рекорд Гарета Баррі за кількістю поєдинків у Прем'єр-лізі. Також Мілнер утримує рекорд за найдовшим інтервалом між першим та останнім голами в АПЛ (22 роки й 248 днів) та кількістю сезонів – 24.

"Коли я був молодшим, щороку отримував на Різдво Книгу рекордів Гіннеса. Тож це досить дивовижно", – сказав Мілнер.

Зазначимо, що Джеймс Мілнер дебютував в АПЛ ще в сезоні-2002/03. Він тоді вийшов на заміну у складі Лідса в матчі проти Вест Гема (4:3).

Також англієць грав за Ньюкасл, Астон Віллу, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Він забив 56 голів і віддав 87 асистів в АПЛ, яку вигравав тричі.

