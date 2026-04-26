Вперше в історії. Двоє спортсменів пробігли Лондонський марафон менш ніж за дві години

Кенійський бігун Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року. При цьому Саве став першим спортсменом у історії, який пробіг марафонську дистанцію менш ніж за 2 години: 1:59:30.

Друге місце посів ефіоп Йоміф Кеджелча, який також вибіг із двох годин: його результат – 1:59:40. Попередній рекорд марафонський дистанцій належав Келвіну Кіптуму, який в 2023 році пробіг Чиказький марафон за 2:00:35.

Результат Кіптума покращили не лише Саве та Кеджелча, а й Джейкоб Кіплімо із Уганди, який замкнув топ-3. Він подолав дистанцію за 2:00:28.

Підсумкові результати (чоловіки):

Новий рекорд був встановлений і в жіночому марафоні: ефіопка Тігст Ассефа перемогла з результатом 2:15:41, покращивши на 9 секунд власний рекорд зразка минулорічного Лондонського марафону.

Підсумкові результати (жінки):

Нагадаємо, 20 квітня кенієць Джон Корір виграв Бостонський марафон із рекордом траси.