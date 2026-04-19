25-річна словенка встановила новий рекорд Європи з бігу на 10 км

Словенська легкоатлетка Клара Лукан встановила новий рекорд Європи у бігу на 10 кілометрів на змаганнях в іспанському місті Ларедо.

Вона подолала дистанцію за 29:50 та стала першою європейкою в історії, яка подолала дистанцію швидше за 30 хвилин. Попереднє континентальне досягнення належало британці Меган Кіт, яка у лютому 2026 року пробігла 10 кілометрів за 30:07.

Друге місце у забігу посіла представниця Німеччини Констанце Клостергальфен з результатом 30:37, що стало новим німецьким рекордом. Третьою фінішувала ще одна німкеня Естер Пфайффер.

Раніше 18-річний австралійський спринтер Гаут Гаут встановив світовий рекорд серед атлетів до 20 років у бігу на 200 метрів. Він подолав дистанцію за 19,67 секунди, ставши першим австралійцем, який вибіг із 20 секунд на дистанції 200 метрів.