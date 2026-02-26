Омонія поступилася Рієці, Самсунспор впевнено переміг Шкендію у 1/16 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 26 лютого, відбудуться заключні матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій з футболу-2025/26.

Неймовірний камбек вдався Рієці: поступившись у першій грі Омонії та пропустивши на старті матчу-відповіді, господарі відповіли трьома голами в другому таймі та вирвали вольову перемогу.

Справжню сенсацію подарувала Ягеллонія, яка на виїзді шокувала Фіорентину розгромом завдяки хет-трику Мазурека, повністю відігравши гандикап після першого поєдинку в основний час зустрічі, наразі матч перейшов в овертайми.

Цельє та Дріта влаштували гостросюжетну перестрілку, де словенці зуміли здобути звитягу завдяки дублю Сешлара та підтвердити свою перевагу після першого матчу.

Натомість Самсунспор уникнув нервів та спокійно розгромив Шкендію. Після мінімального успіху в першій зустрічі, турецький клуб впевнено добив суперника вдома, забивши всі чотири м'ячі після перерви.

Інші зустрічі пройдуть о 22:00.

Ліга конференцій, 1/16 фіналу,

19 лютого

Рієка – Омонія 3:1 (0:1) (перший матч – 1:0)

Голи: 0:1 – 13 Танкович, 1:1 – 52 Фрук, 2:1 – 67 Фрук, 3:1 – 79 Аду Аджей

Самсунспор – Шкендія 4:0 (0:0) (перший матч – 1:0)

Голи: 1:0 – 53 Нчам (пенальті), 2:0 – 71 Ндийе, 3:0 – 79 Маріус, 4:0 – 90+2 Маріус

Фіорентина – Ягеллонія 0:3 (0:2) (перший матч – 3:0) - триває додатковий час

Голи: 0:1 – 23 Мазурек, 0:2 – 45+3 Мазурек, 0:3 – 49 Мазурек

Цельє – Дріта 3:2 (3:1) (перший матч – 3:2)

Голи: 1:0 – 19 Сешлар, 2:0 – 23 Хрка, 2:1 – 26 Краснічі, 3:1 – 43 Сешлар (пенальті), 3:2 – 51 Дабічай

Нагадаємо, що в рамках 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів Ювентусу не вдалося зробити диво проти Галатасарая, ПСЖ пройшов Монако, а Бенфіка вдруге програла Реалу та остаточно завершила свої виступи у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.