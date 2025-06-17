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Атлетико включився у боротьбу за Зінченка

Олег Дідух — 17 червня 2025, 16:03
Атлетико включився у боротьбу за Зінченка
Олександр Зінченко
УАФ, Дан Балашов

Мадридський Атлетико приєднався до числа клубів, які зацікавлені у підписанні лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Атлетико наразі активно шукає нового активного захисника. В сферу інтересів іспанського клубу входять Тео Ернандес із Мілана та Ендрю Робертсон із Ліверпуля, проте переговори по жодному з них поки що успіху не досягли. Саме тому Атлетико звернув увагу на Зінченка.

Іспанський клуб уже контактував із оточенням українця, проте в переговори з Арсеналом поки що не вступав. Очікується, що "Каноніри" будуть готові відпустити свого гравця за 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до Зінченка з боку Мілана. Також зацікавленість у послугах українця приписували Боруссії Дортмунд і Ювентусу.

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Олександр Зінченко

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