Атлетико Мадрид націлився на захисника Ліверпуля
Ендрю Робертсон
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Атлетико Мадрид розглядає Ендрю Робертсона із Ліверпуля як пріоритетну кандидатуру на посилення лівого флангу захисту.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Раніше пріоритетною кандидатурою для іспанців був Тео Ернандес, про переговори з Міланом щодо трансферу француза зайшли в глухий кут.
Домовитися з Ліверпулем щодо Робертсона також буде непросто. Попри те, що чемпіони Англії планують підписати ще одного лівого захисника, Мілоша Керкеза із Борнмута, в клубі надалі високо цінують 31-річного шотландця та розраховують на нього в наступному сезоні.
Контракт Робертсона із Ліверпулем діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.