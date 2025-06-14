Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Атлетико Мадрид націлився на захисника Ліверпуля

Олег Дідух — 14 червня 2025, 15:54
Атлетико Мадрид націлився на захисника Ліверпуля
Ендрю Робертсон
Getty Images

Атлетико Мадрид розглядає Ендрю Робертсона із Ліверпуля як пріоритетну кандидатуру на посилення лівого флангу захисту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Раніше пріоритетною кандидатурою для іспанців був Тео Ернандес, про переговори з Міланом щодо трансферу француза зайшли в глухий кут.

Домовитися з Ліверпулем щодо Робертсона також буде непросто. Попри те, що чемпіони Англії планують підписати ще одного лівого захисника, Мілоша Керкеза із Борнмута, в клубі надалі високо цінують 31-річного шотландця та розраховують на нього в наступному сезоні.

Контракт Робертсона із Ліверпулем діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.

Ліверпуль Робертсон Атлетико Мадрид

Робертсон

Один з основних гравців Ліверпуля поговорив про потенційне розставання із клубом
Виняткова команда: Робертсон назвав найсильнішого суперника Ліверпуля цього сезону
Харден наблизився до десятки найкращих скорерів в історії НБА, обійшовши Оскара Робертсона
Ліверпуль готує новий контракт для іменитого захисника
Робертсон — про нічию із Швейцарією: Це було набагато більше схоже на нас

Останні новини