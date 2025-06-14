Атлетико Мадрид націлився на захисника Ліверпуля

Атлетико Мадрид розглядає Ендрю Робертсона із Ліверпуля як пріоритетну кандидатуру на посилення лівого флангу захисту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Раніше пріоритетною кандидатурою для іспанців був Тео Ернандес, про переговори з Міланом щодо трансферу француза зайшли в глухий кут.

Домовитися з Ліверпулем щодо Робертсона також буде непросто. Попри те, що чемпіони Англії планують підписати ще одного лівого захисника, Мілоша Керкеза із Борнмута, в клубі надалі високо цінують 31-річного шотландця та розраховують на нього в наступному сезоні.

Контракт Робертсона із Ліверпулем діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.