Зінченко готовий перейти в Мілан – джерело
Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко не проти перейти в італійський Мілан.
Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, клуб також хоче підписати українця, але спершу керівництво команди хоче продати свого захисника Тео Ернандеса. Лише після продажу Мілан вступить у переговори з Арсеналом.
Але в цьому є проблема, адже сам футболіст вже відмовився від переходу в саудівський Аль-Хіляль та італійський Комо. Він хоче продовжити кар'єру в Атлетико, а "матрацники" не можуть домовитись з "россонері".
У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчів за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.
Раніше Джанлука Ді Марціо назвав головну перешкоду на шляху до трансферу Зінченка в Мілан – це зарплата українця в 5 мільйонів євро.