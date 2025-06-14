Зінченко готовий перейти в Мілан – джерело

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко не проти перейти в італійський Мілан.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, клуб також хоче підписати українця, але спершу керівництво команди хоче продати свого захисника Тео Ернандеса. Лише після продажу Мілан вступить у переговори з Арсеналом.

Але в цьому є проблема, адже сам футболіст вже відмовився від переходу в саудівський Аль-Хіляль та італійський Комо. Він хоче продовжити кар'єру в Атлетико, а "матрацники" не можуть домовитись з "россонері".

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчів за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Джанлука Ді Марціо назвав головну перешкоду на шляху до трансферу Зінченка в Мілан – це зарплата українця в 5 мільйонів євро.