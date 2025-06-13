Мілан змусив Атлетико вийти з переговорів щодо Ернандеса

Мілан та Атлетико Мадрид не змогли домовитися про трансфер лівого захисника Тео Ернандеса.

Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьєлло.

Згідно з джерелом, "кольчонерос" вважали, що, піднявши свою пропозицію до 20 мільйонів євро за 27-річного француза, вони зможуть закрити угоду.

Проте "россонері" цього було недостатньо – італійці запросили за свого гравця 25 мільйонів. Іспанці не готові віддавати за нього такі гроші. Вони повідомили, що виходять з переговорів, відмовившись від можливості підписати Ернандеса.

Caos #TheoHernandez

L'#AtleticoMadrid pensava che attraverso l'ultimo rilancio potesse chiudere Theo, il #Milan ha chiesto ancora 25 milioni, così gli spagnoli hanno chiuso le trattative.

Dalla Spagna fanno sapere che ora l'Atletico ha scartato l'opzione Theo. — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 12, 2025

Варто зазначити, що Мілан погрожує французькому футболісту відсутністю ігрової практики, якщо цього літа його ніхто не придбає.

Нагадаємо, що одним з кандидатів на місце Тео Ернандеса в Мілані вважається Олександр Зінченко. Однак якщо "дияволи" захочуть придбати гравця збіорної України, на шляху цього трансферу буде одна перешкода.