Мілан змусив Атлетико вийти з переговорів щодо Ернандеса
Мілан та Атлетико Мадрид не змогли домовитися про трансфер лівого захисника Тео Ернандеса.
Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьєлло.
Згідно з джерелом, "кольчонерос" вважали, що, піднявши свою пропозицію до 20 мільйонів євро за 27-річного француза, вони зможуть закрити угоду.
Проте "россонері" цього було недостатньо – італійці запросили за свого гравця 25 мільйонів. Іспанці не готові віддавати за нього такі гроші. Вони повідомили, що виходять з переговорів, відмовившись від можливості підписати Ернандеса.
Варто зазначити, що Мілан погрожує французькому футболісту відсутністю ігрової практики, якщо цього літа його ніхто не придбає.
Нагадаємо, що одним з кандидатів на місце Тео Ернандеса в Мілані вважається Олександр Зінченко. Однак якщо "дияволи" захочуть придбати гравця збіорної України, на шляху цього трансферу буде одна перешкода.