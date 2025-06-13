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Мілан змусив Атлетико вийти з переговорів щодо Ернандеса

Олексій Погорелов — 13 червня 2025, 15:37
Тео Ернандес
Тео Ернандес
Imago

Мілан та Атлетико Мадрид не змогли домовитися про трансфер лівого захисника Тео Ернандеса.

Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьєлло.

Згідно з джерелом, "кольчонерос" вважали, що, піднявши свою пропозицію до 20 мільйонів євро за 27-річного француза, вони зможуть закрити угоду.

Проте "россонері" цього було недостатньо – італійці запросили за свого гравця 25 мільйонів. Іспанці не готові віддавати за нього такі гроші. Вони повідомили, що виходять з переговорів, відмовившись від можливості підписати Ернандеса.

Варто зазначити, що Мілан погрожує французькому футболісту відсутністю ігрової практики, якщо цього літа його ніхто не придбає.

Нагадаємо, що одним з кандидатів на місце Тео Ернандеса в Мілані вважається Олександр Зінченко. Однак якщо "дияволи" захочуть придбати гравця збіорної України, на шляху цього трансферу буде одна перешкода.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Тео Ернандес Атлетико Мадрид

Мілан

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